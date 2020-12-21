台中捷運列車軸心因零件組裝不良引起內部摩擦，垂直彎曲應力施加牽引裝置軸使其疲勞斷裂。廠商拚明年2月9日完成疲勞測試。中市府指出，唯有安全，才能通車。

台北市政府受委託代建的台中捷運綠線，因列車連結器軸心故障導致通車延期，北市府今天召開說明會。台北市副市長彭振聲、捷運工程局長張澤雄、機電系統工程處長蘇瑞文及承攬廠商日商川崎重工、法商阿爾斯通與台廠中鼎工程代表出席。

川崎重工車輛部門部長浮田英樹透過翻譯在會中表示，故障原因是因錨固座組裝不良，使列車在運行期間牽引裝置軸的垂直運動不平穩，導致由錨固座內部摩擦所引起的垂直彎曲應力施加於牽引裝置軸，最終使牽引裝置軸發生疲勞斷裂。

3家承包廠商兩次90度鞠躬道歉，為給台中市政府及台北市政府帶來困擾表示歉意。

浮田英樹指出，升級後的配件已經開始生產，會在明年1月20日以前運抵台灣，明年2月2日前完成組裝及更換作業，明年2月9日前完成疲勞測試。

至於中捷綠線何時能夠通車，張澤雄說，明年2月2日組裝完後就能上線行駛，但要配中市府測試時程，才能確定何時通車營運，明天會與廠商代表一起去台中市議會說明。

外界關注軸心斷裂，是否與產地為中國大陸有關。對此，浮田英樹表示，零件雖然是西屋制動（Wabtec）中國廠製、但因為西屋制動是跨國企業，所以針對這個問題沒有其它回覆，只針對事實去陳述。

媒體追問，新軸心的產地。浮田英樹對此指出，新的連結器軸心目前正由美國西屋制動公司在法國的工廠製造中。

張澤雄表示，中市府尚未提出營運損失，可能要等到真正營運上線後，才能去估算具體數字，北捷局會配合中市府進行代位求償。

對於北市府記者會內容，台中市政府表示尊重，從11月21日發生連結器軸心斷裂事件以來，中市府一貫秉持最高原則「唯有安全，才能通車」。

中市府除多次召集會議研商，並要求北捷局及車輛原廠川崎重工擴大檢測，也前後2次退回相關報告，未來將持續與台中捷運公司共同督促北捷局與川崎重工務實提出解決方案。

至於中捷綠線通車時間，台中市政府指出，川崎重工先前提出的改善期程比較樂觀，市府已敦聘國內機械、材料、軌道等領域的專家學者組成「捷運綠線故障委員會」，為捷運綠線安全嚴格把關。

委員會預計最快這週可召開第一次會議，未來廠商提出的故障原因及改善方案、期程等，都必須經過委員會審核通過，並由原廠進行改善確保安全無虞後，中市府才會討論通車時間。

(中央社)