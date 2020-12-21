女網友收到飲料的同時，店家還貼上用手寫的黃色小紙條，一看讓她秒尷尬到爆。(摘自爆怨公社)

不少店家都能配合客人提供「客制化」服務，一位女網友因為牙齒不方便，特地向訂飲料店家備註「珍珠不要加太多」。沒想到收到飲料的同時，店家還貼上用手寫的黃色小紙條，一看讓她秒尷尬到爆，卻也倍感貼心。

原PO在臉書「爆怨公社」上表示，近日向台北市師大一間飲料店訂購「黑糖鮮奶茶」，因為牙齒痛不舒服，但又嘴饞想咬珍珠，所以特地備註「不要太多珍珠」。

不過，當原PO收到飲料後，發現店家還在飲料外貼上一張黃色小紙條，上面寫著「您好，黑糖鮮奶茶本來就沒有加珍珠，我們另外請您吃！（附上笑臉）」原PO直呼「完全尷尬癌發作」，同時也大讚飲料店的貼心服務。

文章曝光後，網友紛紛表示「服務超好」、「這間店好正點」、「太貼心了」、「這樣做生意才對阿，不然就變成一次店」。原PO指出，雖然很常向該店訂購飲料，但還是一樣很感激，「超級無敵貼心，牙齒的疼痛減少一度了」。

女網友向店家訂購飲料備註「珍珠少一點」，卻驚見店家手寫的黃色小紙條，一看秒尷尬到爆。(摘自爆怨公社)

(中時新聞網)