高雄市長陳其邁贈送高雄1300白瓷予英特格總裁謝俊安，感謝選擇高雄投資。（高市府提供／柯宗緯高雄傳真）

世界級半導體材料設備供應商英特格（Entegris, Inc.，NASDAQ：ENTG）今（21）日赴高市府拜會市長陳其邁，宣布將在明年投入2億美金，也就是約60億元新台幣，打造在台最大製造中心，正式加入「半導體高雄隊」。陳其邁表達熱烈歡迎，責成相關單位配合該廠需求加速投資落地。

陳其邁強調，面對全球供應鏈重組及科技快速變動，產業轉型是高雄當務之急，上任後全力推動「亞洲高階製造中心」與「半導體先進製程中心」兩大轉骨政策，上任兩個月就完成延宕多時的仁武產業園區主要土地協調工作。

他還說，聯手中央政府，加速橋頭科學園區開發，有很多像是英特格這樣的外資公司搶進高雄，也吸引不少台商回流，顯示外界感受到高雄對產業界的決心和誠意。

陳其邁提及，日月光在高雄打造的「全球首座5G mmWave企業專網智慧工廠」甫高效率完工，今天又有世界級半導體材料商英特格的加入，加上華邦電、穩懋、默克、穎崴等眾多半導體大廠紛紛加碼，南台灣成為全球最大的半導體聚落指日可待。目前正通盤檢討開拓周邊聯外道路，將提供投資企業最好、最便捷的周邊機能。

針對這項大型投資案，英特格台灣區總裁謝俊安說明，預計2021年啟動新廠占地6.1公頃，初期先投資2億美金興建2.7公頃廠房設施，提供氣體輸送系統、先進製材等半導體高階製程用產品與技術服務，預計最快可於2023年起量產，未來5年內將為高雄帶來200個高階工作機會。

經發局長廖泰翔表示，「投資高雄事務所」已為英特格預備好專案經理窗口，提供專人專案全程陪伴，針對行政協助、跨單位協調及五缺等各方面問題，以最有效率的方式解決問題，絕對會讓英特格可以依據投資時程落地高雄。

(中時 )