雲嘉南濱海國家風景區管理處盤點轄區12個精選景點，製作2021月曆及桌曆，還找來雲管處的7、8年級生員工擔任模特兒，仿效網紅取景拍美照，成品限量發行，民眾完成指定任務就能拿到。（雲管處提供／莊曜聰台南傳真）

雲嘉南濱海國家風景區管理處盤點轄區12個精選景點，製作2021月曆及桌曆，還找來雲管處的7、8年級生員工擔任模特兒，仿效網紅取景拍美照，成品限量發行，民眾完成指定任務就能拿到。（雲管處提供／莊曜聰台南傳真）

雲嘉南濱海國家風景區管理處以「白色雲嘉南」為主題，盤點轄區12處特色景點，製作2021月曆及桌曆，還找來雲管處自家員工擔任模特兒，仿效網紅取景拍美照，成品出爐，眾人看後直呼很有專業水準，但印製數量有限，23日起在北門、七股、口湖遊客中心及布袋543故事館提供索取，民眾只要到景點拍照上傳臉書或IG並打卡，就有機會拿到這份精美年曆。

新年將至，不少月曆、桌曆都打帥哥美女牌，雲嘉南風管處也不例外，從各課室徵求型男、靚女，選出7位在7年級後段班及8年級生，有人平時就負責行銷活動及景點，有的則是待辦公室負責內勤事務，這次通通走到鏡頭前，拍攝宣傳照片。

月曆及桌曆涵蓋12處景點，由北到南分別是三條崙海水浴場、萡子寮喔熊藝術村、椬梧滯洪池、鰲鼓濕地、東石漁人碼頭、布袋543故事館、布袋高跟鞋教堂、北門水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田、馬沙溝海洋休閒運動度假中心、七股遊客中心、七股鹽山等，搭配不同季節，塑造出不同氛圍，翻看一遍，就像來趟雲嘉南濱海之旅。

有趣的是，拍攝過程才短短2天，眾人不斷奔波趕場，除了特定服裝外，還得自行治裝，且當時是炎熱的9月天，部分場景還得穿上厚重衣物呈現秋冬氛圍，明明熱得滿身大汗還要保持帥氣姿勢及甜美笑容，自嘲「明星不好當」。

雲管處這份精美年曆23日起在七股遊客中心、北門遊客中心、口湖遊客中心及布袋543故事館提供民眾索取，民眾只要到12個景點上任何1個，追蹤「tbrocswcoast」IG帳號或與周邊景點（裝置藝術、彩繪牆、打卡景點）拍照上傳臉書或IG公開打卡，將畫面截圖提供給旅服人員確認無誤，就可獲得，詳細資訊可上「雲嘉南，好好玩」臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )