鄧超與孫儷結婚多年，育有一子「等等」、一女「小花」，夫妻兩人除了經常在微博上鬥嘴曬恩愛以外，也時不時曬出一家四口的幸福畫面；身為孩子大玩偶的鄧超，先前也曾貼出女兒小花幫自己擦粉紅色指甲油的照片，當時讓他無奈的說：「你能不能放過我啊？我也是有尊嚴的」，沒想到今(21日)，這次換鄧超的臉被兩個孩子攻陷。
今(21日)，鄧超在自己的微博上又發了一則無奈影片。有別於前幾次的手和頭，這次被孩子攻陷的地方是他帥氣的臉。只見影片中，等等和小花兩人拿著筆，輪流在爸爸的臉上畫上黑眼圈、耳朵和鼻子，沒錯的話，兄妹兩人應該是在畫熊貓。
身為爸爸的鄧超，一臉狐疑的問了一句「這什麼啊」，小花笑著回爸爸「耳朵」，這讓鄧超自己也在貼文中無奈的說：「孩子的童年是美好的，可我的呢」。
鄧超再次向網友發出無奈求救訊號，讓不少人又笑了一回；有網友更是坦白又直接的說：「超哥你能閉嘴嗎，耽誤妹妹的創作，你要找好自己定位，你可是工具人」；其他大多數的網友則是說鄧超的「晚年是美好的」、「超哥，你很幸福」。
(中時新聞網)
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