寶佳公司執行長唐楚烈、寶佳投資主管邱裕元及復華投信投資長邱明強、基金經理人劉建賢，不服遭台北地方法院裁定羈押禁見提抗告，台灣高等法院認為，他們在本案爆發見報後，急著刪LINE對話紀錄，有串證之虞，裁定羈押確定。

高院指出，唐等人與勞金局前組長遊迺文LINE對話中提到「隨他去來回」、「換別人有壓力了…」、「那你就快手快腳囉」、「勢要作出來才像來真的」等語，可見他們所指之買進及賣出涉有罪嫌仍屬重大。

合議庭表示，唐等人中有於案發後，除有刪除LINE之相關對話紀錄外，也有在案發前，復華公司停止買賣遠百公司股票後，疑似另製作股票分析報告書之舉；且趨吉避凶、規避刑責乃人性之常，無法排除被告等為取得統一口徑而進行串證之可能性。

檢方偵查發現，邱裕元與勞金局前組長游迺文熟識，於是想攀上勞動基金當作「投資靠山」，由邱出面邀請招待游用餐，同時，為了讓炒股喊單能夠順暢，游迺文陸續把代操勞動基金的復華投信投資長邱明強、基金經理人劉建賢也拉進飯局。

唐楚烈對飲食品味很高，指示邱裕元宴請游迺文等人都要選台北市東區的高檔餐廳，他們經常相約大啖帝王蟹及全牛燒烤料理，每次餐費都超過6位數，由唐請款埋單。

檢廉懷疑，唐楚烈以這麼大陣仗拉攏游迺文、邱明強等人，所圖可能是寶佳手上握有的大批股票，不止7月間游迺文違反基金操作程序 敲進遠百的一檔股票，將進一步深入調查，偵查後聲請羈押。

(中時 )