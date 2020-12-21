阿斯貝克青棒訓練營此次結合科學化數據檢測，讓球員更能了解到身體的優、缺點，前旅日左投陳冠宇就大力推薦，「這是未來棒球的趨勢，雖然一台儀器不便宜，但真的建議球團、球隊都可以仰賴這個配備，把配備當作選手未來進步的重要器材。」

藉由「Rapsodo」這套儀器及系統，可以做擊、投球品質檢測、轉速及球種設計、縱向角度、出手角度等，另外的壓力袖套則可測出球員手肘的壓力程度。

陳冠宇透露，2017年在羅德隊時就開始接觸到這類檢測，當時還因此多練了一顆卡特球，「我以前有嘗試過，所以知道這是有像去幫助到投手本身，了解自己的優缺點，透過數據顯現出來，讓自己的成績也維持不錯。」

透過數據檢測讓球員更知道自己的不足之處，進而去補足，陳冠宇表示，一般球場上能看到的最基本就只有球速，但像教練、球探都是會去看轉速跟尾勁。

「這些都是要透過儀器分析，也都是未來投手需要仰賴的，不管是基層還是職棒，自己也要知道能力值到哪裡。」陳冠宇說，「球員每天、每一年狀況都不一樣，可以監督自己哪裡掉了、再補回來。」

(中時 )