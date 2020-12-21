一名5歲幼童日前乘外婆不注意時，獨自跑到住處外遊玩，被民眾發現以為是走失孩童，帶往通霄警分局山腳所協助返家，員警到被發現點尋訪家人，適逢家人在場尋人，員警得以安全將幼童交給家屬帶回。

19日上午，一名羅姓遊覽車駕駛載客至苑裡鎮山腳里灣麗路101號附近，等候時發現一名5歲幼童獨自穿梭於大馬路中，羅某為恐發生意外，趕緊上前將男童帶往路旁安全處，並於原地等候許久，未發現男子家人出現，為恐男童發生意外，便帶著男童前往通霄警分局山腳所求助。

山腳所備差警員何金瑞當場詢問幼童，無法說清家人身分及聯絡方式，何員於是趕回現場查探，結果剛好發現男童袓母正在現場尋找孫子，何員隨陪同祖母到派出所指認孫子確定後，警方才放心將男童交給祖母帶回。男童祖母表示，她因在家中忙家務，一時疏忽才致5歲孩童外出走失，非常感謝羅某及員警適時協助，深表感謝。

(中時 )