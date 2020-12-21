耶誕鈴聲響起，空氣被幸福的氛圍擁抱，隨著佳節來臨，華航eMall推出最新一代飛行夾克3.0經典復古版，並祭出耶誕快閃活動價，12月25日23：59前下單，特價3,600元，還能使用華夏會員哩程折抵消費現金，不只送禮大方，荷包也能省一筆！

華航飛行夾克3.0全新改版設計，採G1軍事風格，線條更為明顯修身，穿上不貼身卻顯腰身；材質更突破前兩代，使用較厚的G-TEX表層提高耐磨度，用仿皮取代真皮，時尚度不減，且質量輕盈、容易攜帶；附有可拆式雙色毛領，灰色可展現低調內斂的優雅氣質，咖色則有穩重、質樸的感覺。

華航自2018年12月推出飛行夾克以來廣受好評，第一代限量推出即迅速被搶購一空，2019年秋季第二代輕薄款上市後持續熱賣中，這次再推出第三代新版，不只男生穿了有型，即便是甜美的女生穿起來也相當帥氣，再掀一波討論話題。

不只飛行夾克有優惠價，華航為消費者捎來的耶誕好禮還有「寵愛花粉」館下殺66折，包括A350彩繪機雙層杯組、冬戀摩天輪音樂鈴、懷舊制服公仔，還有甫獲經濟部「109年度Buying Power社會創新產品及服務」特別獎及採購首獎殊榮的華航矽緻摺疊隨行杯等，逾10項商品通通有折扣。

為回饋華夏會員，華航eMall持續開放哩程折抵無上限，最高可100％折抵單一品項商品，單一品項金額加總達90元以上，就可使用哩程折抵購物金，最高可折抵9,000元。

(中時 )