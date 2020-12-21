國防部在昨天(20日)表示，中共海軍「山東號」航空母艦與4艘隨行軍艦，在17日起自遼寧大連港啟航向南航行，會在20日經過台灣海峽。因此國防部長嚴德發與參謀總長黃曙光，都前往衡山指揮所坐鎮。雖然國防部與軍方高層這樣慎重面對，但是新聞關注度已明顯降低，谷歌搜尋趨勢(Google Trends)的分析，與山東號有關的新聞搜索量並不高。戰略學者張競表示，這顯然是政府長期對於大陸的軍事動態，過度反應的結果。

查詢谷歌搜尋趨勢，12月20日與21日的「10大熱門搜尋」，網友大多所關心的仍是民生議題與流行文化，包括嚴重失火的旭富製藥、冬至、湯圓，以及英國疫情等等，就是沒有山東號航空母艦的相關內容。

中華戰略學會研究員張競博士受訪時表示，在心理學上反覆提供相同刺激，其回應程度必然會隨之遞減；同樣的，長期服用特定效果的藥物，也會因身體的適應，而愈來愈失去作用，這就是為何服用藥物會劑量愈來愈重，但能夠引發反應強度愈來愈弱之原因所在。

張競指出，蔡英文政府國安團隊從幾年前開始，為了團結內部民意，就刻意操作共機繞台飛航的緊張感，要求國防部長與參謀總長必須在共機或共艦到台灣附近時，就要親自前往指揮所坐鎮應變，當時我們就已經提醒過政府「應思考過度以政治操作軍事情勢，過度放大共軍機艦動態後，所可能產生之負面後遺症」。

動輒運用共軍動態，炒作國家安全危機意識，就好像高喊「狼來了」一樣，其結果就是讓社會民眾日久生煩，搞成讓對方獲得「溫水煮青蛙」絕佳良機，現在的情況，已經差不多如此了。不知政府是否感覺到弄巧成拙、適得其反？

張競感嘆，台灣是個所有事都能被政治無限上綱，政府帶頭操作國家安全軍事動態資訊，長期消費政軍情勢。然而，一但有人提出勸阻，或是說出真話，其結果就是遭到亂扣紅帽子下場，弄到後來，專業人士選擇袖手旁觀，看著國安高層與其幕僚團隊自以為是胡整一通，其實歸根究底，仍是主政者見識不足，又不肯虛心求教聽從善意建言所致。

至於山東號南下的意圖，張競表示，許多軍事觀察家都認為，山東艦南下係為「避寒」，也就是躲避北方海域冬季不利天候。這種看法不完全錯，但是中共航艦在華北常駐基地，是位於山東日照古鎮口軍港，該港在冬季並不會遭致冰封，亦屬於不凍港。再往北的旅順軍港，也是冬季不會封凍的優良不凍港，因此該艦南下，可能不是簡單的避寒。深入思考，剛完工的075型兩棲攻擊艦正好在海南三亞，所以山東號移駐南海海域，也可能是與075進行的測試驗證有關。當然，這只是一家之言的判斷，若要正確理解其進駐南海真正原因，尚需更多詳細資訊，才能精準掌握真正原因，不宜遽下斷語過早作出結論。

(中時新聞網)