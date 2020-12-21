中華航空2020年公益棒球訓練營首次前進桃園，邀請旅外球星陳偉殷和中華職棒味全龍投手王維中親身指導來自三光國小與大勇國小共49位小球員，經驗傳承鼓勵學童築夢，每一個希望的種子都可能是台灣棒壇未來明日之星。

華航公益棒球營進行一個半小時的訓練課程，陳偉殷與王維中一步步教授小球員暖身動作，協助調整投球姿勢與技巧，讓學童們體驗正規棒球訓練，強化棒球選手最重要、扎實的基本功。訓練營的尾聲，兩位球星也分享球場上甘苦與自己追夢的小故事，勉勵孩子們繼續努力與堅持對棒球的熱情，大家留下滿滿的回憶。華航身為桃園在地企業，特別贊助三光國小及大勇國小棒球手套與練習球，球隊訓練器材將更為完善。

陳偉殷與王維中今年都是第二次參與華航公益棒球營的活動。陳偉殷表示，今年是特別的一年，在疫情的限制下，是個適合「檢視過去、珍惜現在、期待未來」的時刻，現在人在台灣非常幸福，可以在球場打球、訓練、奔跑很可貴，台灣提供安全的環境，就放心全力以赴，對於自己的熱情和夢想繼續堅持到底，就算面對困難也不要輕易放棄。

陳偉殷也感謝華航持續為旅客提供最好的服務，大家也要繼續做好防疫，才有最強壯的身體追求夢想。王維中則說，很開心與小朋友見面，希望大家能認真面對每次訓練或比賽，並保持快樂的心情打球，不管在球場上或球場下遇到困難，不要害怕、勇敢的去面對。

華航長期致力企業社會責任與社會公益，力挺國家體育發展，秉持回饋鄉里、深耕社區的精神，今年疫情期間防疫也不忘公益，持續為弱勢族群舉辦圍爐、探訪獨居長者、志工教學及淨灘等活動，以實際行動關懷弱勢。華航連續七年摘下有台灣企業永續奧斯卡美譽的「台灣企業永續獎」，也是台灣唯一連續五年入選道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices, DJSI) 新興市場指數成分股的運輸業者。

(中時 )