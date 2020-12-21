針對媒體報導，法務部矯正署智慧監獄人臉辨識，需花費數十秒，淪為「裝飾品」，矯正署今晚以新聞稿回應，強調媒體報導內容並非事實。

矯正署表示，矯正署規劃「智慧監獄建置計畫」時，均依據監獄行刑法、羈押法及相關授權辦法，合理運用科技設備蒐集、處理、利用收容人之個人資料，並注意收容人尊嚴，以及相關資料刪除及保密規定。因此矯正署「智慧監獄建置計畫」運用人臉辨識科技，均係依據前述法律規範下執行。

至於媒體質疑「矯正機關智慧監控系統建置及影像資料庫分析應用計畫」採購驗收問題，矯正署指出，該計畫屬於「智慧監獄建置」先期計畫，主軸著重於「智慧監控系統」軟體「研發」及「先期實驗」。

矯正署表示，相關採購均依政府採購法規定，以公告上網採公開評選方式，辦理專案管理廠商及資訊服務廠商招標採購，以進行後續軟體系統開發；矯正署在採購過程中亦延請專家學者協助審查，確保採購程序之正當及公平。至於驗收部分，亦依計畫需求及契約規定，測試各項功能後，始完成驗收，並無媒體指稱「僅驗部分功能」情事。

矯正署說，受限於「智慧監控計畫」初期經費不足因素，以致規劃時部分機關僅能以新(數位)舊(類比)硬體併行方式進行建置，連帶造成系統功能受舊式硬體效能影響甚大；且建置後各機關舊有硬體持續老化，致使系統功能效益(如影像分析功能)受到影響。矯正署將持續督請建置機關於合約存續期間儘速洽廠商調整、強化管理同仁互動教育訓練，並配合後續硬體更新，提升各項功能並提升監看品質。

(中時 )