看準年節贈禮市場需求，台北君悅酒店宣布開賣年菜，1月18日前預購外帶湯品或禮盒享早鳥88折，雲錦中餐廳及漂亮廣式海鮮餐廳今年分別推出連年熱銷、適合小家庭圍爐的外帶湯品「九頭鮑甕裡禪」與「海馬金不換燉烏骨雞」，還有精緻前菜「富貴榮華拼盤」，道地廣式年糕與搶先販售的限量元宵「黃金流沙湯圓」與「芝麻湯圓」，2月10日至26日開放提貨，需至酒店親取。

台北君悅酒店表示，館內八間餐廳及宴會廳除夕圍爐在10月中旬旋即滿訂，凱菲屋及彩日本料理除夕夜亦加開兩輪餐期，迎戰龐大圍爐商機。因應各大企業行號及消費者年節贈禮及餐飲需求，台北君悅今年不僅拉長外帶年菜銷售戰線，亦增加禮盒銷售品項，將連年供不應求的三款豪華湯品為主打，提供熱食或冷凍兩種取貨選擇，以「精緻化」、「多樣化」為策略搶市，為2021首季餐飲業績較去年同期挹注兩成以上增幅。

饕家首選的海馬金不換燉烏骨雞，冬季正是食養補身的最佳時節，主廚特選一公斤重的白羽烏骨雞熬湯為底，搭配補血補氣，有「金不換」之稱的田七與頂級珍貴中藥材海馬乾入饌，巧妙加入富含膠質的花膠、雞爪，以及經過200度高溫油炸，蘊含高湯精華的黃金鳥蛋，以薑片、米酒提味增鮮，慢火蒸煮兩小時而成的黃金湯品。

雲錦中餐廳招牌熱賣湯品「甕裡禪」，堪稱豪華版佛跳牆，以熬製10小時的雞湯為底，在甕中堆疊精選八珍：土雞、水鴨、6顆九頭鮑、豬腳圈、干貝、花膠、蹄筋與拳頭大的東北天白菇，加入火腿精華及大量烏雞爪熬製四小時，搭配鮮美至極九頭鮑，使湯頭濃郁溫潤，香醇迷人，賦予「包」準豐年好運、年年有餘之吉祥寓意。

囊括八大菜系特色的雲錦中餐廳，今年嚴選六道招牌風味前菜，推出象徵榮華富貴的年菜拼盤：酸香適口的「浙醋腩小排」、酥香四溢「江南鳳尾魚」以及將牛腱、牛肚、牛筋滷得軟嫩入味「香辣夫妻肺片」，還有令饕家讚不絕口的「李庄白肉」、「香煎腐皮蔬」與「紹興醉雞」，限量供應的精緻年節美饌。

廣受歡迎的「迎春納福禮盒」，以兩款廣式臘腸臘肉及黃金苦蕎茶組合而成，年節贈禮首選；另有包含廣式臘腸、肝腸及特級烏魚子搭配兩款辣椒醬「鴻圖大展禮盒」等七款贈禮選擇。此外，亦不容錯過連年熱銷，象徵步步高升的「臘味蘿蔔糕」、「金勾芋頭糕」、「椰香黑糖年糕」，以及融揉綠豆沙與鹹蛋黃費工製成的「蛋黃綠豆酥餅」(9入)，限量100盒，價格自580元至900元不等，售完為止。

(中時 )