美女主播蔡尚樺擁有甜美臉蛋、E奶好身材，被網友封為最正主播，後來轉戰娛樂節目主持人，首度主持就奪下第55屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎，近來更是工作接不完，日前就趁空檔曬岀美照，穿著氣質禮服露出胸前一條線，又辣又仙讓粉絲直呼被美哭。

蔡尚樺表示，自己已經連續工作快半個月沒休假，雖然喉嚨有點沙啞，狀況又疲憊，但她相當樂在其中，並透露除了節目錄影、演講、主持、記者會，還連續3天受邀到台積電各廠區主持聖誕巡迴音樂會，讓她很感謝客戶的愛戴。

蔡尚樺穿超仙禮服受到許多好評。（圖／翻攝自臉書）

另外，蔡尚樺透露接下來要備戰台中跨年晚會，以及主持的《全明星運動會》明年初也要進攻小巨蛋，為了迎接之後滿檔的工作，她把握難得能休息的週末好好休養生息，並喊話下週開始認真減重。

而蔡尚樺隨文附上日前工作美照，只見她穿著一襲一字領魚尾漸層禮服，大秀香肩、鎖骨，禮服的貼身剪裁，完全岀展現她的苗條纖細腰身，S曲線畢露，尤其胸前開小v的設計，更令她微露酥胸，事業線特別吸睛，整個人性感又不失典雅，仙氣指數破表，吸引粉絲留言狂讚「超美的」、「這套很好看！完全襯托出你的氣質！妳很瘦呀！」、「尚樺太美了，真像美人魚」、「超有氣質超漂亮」。

(中時新聞網)