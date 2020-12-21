迎接2020年歲末聖誕節慶，永豐銀行推出「換匯優利定存」享10％年息（7天期）定存優惠，每營業日交易時間至23：00，結合數位科技打造便利且零時差的理財服務。永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，「換匯優利定存」數位服務，提供客戶線上換匯加外幣定存一次到位。

自今（21）日起至25日可使用包括新台幣在內的14種貨幣直接兑換美元、歐元、人民幣、日圓及澳幣等5種外幣並同時承作外幣定存，除享10％（7天期）利率外，交易時間至23：00提供客戶多元理財彈性。

為讓民眾體驗優質的線上金融服務，吳建毅表示，永豐於11月推出「換匯優利定存」首波感恩慶活動，數位化服務加上換匯定存優惠利率，客戶反應熱烈，其中，8成客戶透過手機交易，展現絕佳的便利性；延續11月熱潮，即日起，推出連續5日限時回饋，透過7天期10％的定存優利，預期推動更多人使用數位化服務、落實普惠金融，逐步實踐「以金融成就美好生活」的企業願景。

同時，永豐銀行表示，即日起至12月25日止，客戶使用「換匯優利定存」線上功能以其他外幣兌換美元、歐元、日圓及澳幣等外幣承作定存，單筆金額最高可承作等值新台幣200萬定存，單日可承作定存金額則無上限；若以新台幣換匯定存，單筆或單日最高則為等值新台幣50萬；結合交易時間可至23：00，提供客戶最彈性的數位理財工具，為個人資產加值！詳細內容請詳永豐銀行官方網站或活動網頁。

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