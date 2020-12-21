傅崐萁將和新的收容人一同被安排至大通鋪（如圖），而獄方也有提供吃素受刑人素食餐點，今天為豆干、素火腿、芥藍菜及紫菜蛋花湯。（羅亦晽攝）

獄方強調，法令規定範圍內，收容人只要有特別需求，皆可申提出請，且皆依矯正署規定執行，圖為自強外役監。（羅亦晽攝）

花蓮縣立委傅崐萁日前因炒股案，遭判刑2年10月定讞，但因未褫奪公權可帶職入獄，今年5月25日發監花蓮監獄執行，今日下午移監至光復鄉自強外役監；獄方表示，傅崐萁精神狀態良好，氣色不錯，且第一餐提供豆干、素火腿、芥藍菜及紫菜蛋花湯，供吃素的傅崐萁食用。

花蓮自強外役監副典獄長黃坤芳表示，移監為自由報名，經遴選委員會通過才會分配到機關，每3月一次，今天剛好全台一起進行移監，而傅崐萁今天下午3點多也從花蓮監獄移監過來。

黃坤芳說，傅崐萁抵達時，也和新的收容人一起執行檢查與宣導，並安排他至能容納20至30人不等的大通鋪，由於床型屬於上下舖，因此每個人都有一個床位；針對傅崐萁吃素，黃表示，獄方會替吃素受刑人提供3菜1湯素食，今天為豆干、素火腿、芥藍菜及紫菜蛋花湯。

自強外役監有許多作業組別，黃坤芳強調，新的收容人經一個月評斷，就必須分配出去，未來會根據傅條件綜合研判分配作業組，不會有所不同；針對傅帶職入監，黃也說，只要在固定時間地點，皆可和一般收容人一樣看書、看報紙，。

此外，傅崐萁在花蓮監獄服刑期間，曾發生打籃球扭傷腳保外就醫，以及被虎頭蜂螫兩起意外；而外役監別於一般監獄嚴格限制受刑人行動，屬於較開放、低戒護監獄類型，舍房如同一般民宅，受刑人只要符合規定，即可每月返家探親。

黃坤芳說，法令規定範圍內，收容人只要有特別需求，皆可申提出請，但獄方會依刑期來評斷，而傅崐萁剛移監至外役監，須通過明年一、二月考核，最慢也要三月才可以返家探視，提供的時間為40個小時，若再加上交通時間，幾乎是2天2夜，一切皆依矯正署規定執行。

傅崐萁因炒股案遭法院依違反證券交易法判刑2年10月定讞，傅崐萁向法院聲請與前罪合併刑期，臺灣高等法院合併應執行有期徒刑3年10月，扣除前案已執行完畢部份，刑期縮短為2年9月，若服刑超過一半就可申請假釋，預計最快明年10月即可申請假釋。

(中時 )