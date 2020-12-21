看準年底聚餐潮，Global Mall環球購物中心全台引進多家美食獨家或新北首家新櫃，繼新北中和首賣活海鮮「22:02火鍋˙樂活」、「韓虎嘯」新北首店，以及板橋車站「必勝客Pizza Hut EXPRESS」、新左營車站「必勝客Pizza Hut」同日登場之後，南港車站店更引進全台獨家韓國料理「SAIKABO」。

在北流中心開幕活動不斷及鄰近瓶蓋工廠開放，吸引大量人潮進駐南港車站，環球強調，連續三個月業績均有兩位數增長，也因此持續引進新餐廳，來自日本的韓國正宗料理餐廳的「SAIKABO」首度進駐台灣市場，獨家推出「99元韓式家常菜吃到飽」平日午餐主餐單點加99元即可享6-8道菜自助吧吃到飽，CP值高亦引發業界矚目。

「SAIKABO」在日本是指標性的連鎖韓國料理餐廳，在日本已成立超過20年，遍及東京、大阪等等各城市多達33間分店，「SAIKABO」泡菜更是唯一由韓國大使認可，在日韓國際交流期間選定作為韓國代表美食贈與日本天皇。兼具韓式秘傳美味又融合日本清淡風味的「SAIKABO」餐廳，首家海外分店選擇進軍台灣，主要看準南港車站多鐵共構及商圈發展性。

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