Facebook21日宣布「Instagram學院」正式啟動，將與財團法人中華民國電腦技能基金會合作，培訓全台六都青年創業家，首站於高雄市起跑。Facebook表示，Instagram學院為Facebook推動「Made by Taiwan 2020共創新數位台灣」計畫下，為了「培育創意新人才」投入的資源，盼積極協助台灣各地青年創業家，了解如何運用Instagram各項資源，打造新創品牌與擴大商機。

Facebook大中華區代理商業務總經理朱怡靜表示，社群電商正快速發展，Instagram成為品牌與消費者建立連結與互動的重要管道之一。Facebook希望透過Instagram學院課程，協助台灣青年創業家提升數位行銷技能，活用Instagram開拓新商機，進而促進在地企業發展。

Instagram學院目標培育1,000名35歲以下的台灣年輕創業家，除首站高雄外，後續將巡迴至台北市、新北市、桃園市、台中市與台南市開課。基礎課程包含如何建立商業帳號，讓消費者在Instagram上即可瞭解商家的產品或服務等重要資訊，並讓企業運用平台上的洞察報告等，規劃後續數位行銷策略。

進階課程則聚焦在協助商家創造優質的內容，包含運用限時動態與各項工具，吸引更多追蹤者，並透過社群互動提高消費者對品牌的興趣。每場課程也將邀請已建立Instagram帳號的創業家與創作者，分享社群經營與數位行銷的實戰經驗，鼓勵全台更多青年創業家運用Instagram加速新創事業發展。

(工商 )