中澳的貿易衝突愈演愈烈，更從兩國之外延伸到非洲，而鐵礦豐富的剛果共和國日前宣布終止澳洲礦商Sundance Resources Ltd.的鐵礦砂的開採權，反而發給具中資背景的公司3張開採新許可證。

根據美國財經媒體報導，澳商Sundance Resources鐵礦石租賃在Mbalam附近喀麥隆及剛果共和國。上月30日，在由剛果總統及4位部長共同簽署的的法令中，以發展不足及未支付權利金為由，宣布終止澳礦商Sundance Resources的採礦權。

同時，具有中資背景的桑加礦業發展公司卻獲得了3個地區的許可證，分別為Avira、Nabeba及Bandodo，該公司設在黑角市。而剛果一側的礦床估計至少可容納5億噸礦石。

至於澳洲礦商Sundance Resources Ltd.於2010年在剛果北部開始營運，目前已投資近3億美元。該公司首席執行官Giulio Casello受訪時表示，本月初通過非正式管道聽到該決定後已提出異議，根據目前的協議，與剛果政府的分歧將在60天內友好解決，之後可能考慮將此事提交倫敦的仲裁法院。他拒絕透露公司計畫採取的步驟。

(中時新聞網)