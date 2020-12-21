台灣線上教育品牌「學習吧LearnMode」與TVBS民調中心合作，進行疫情後全台首次的《家長教育觀點大調查》發現，超過8成的家長知道線上學習，但僅有16％知道孩子有使用過線上學習平台；此外，高達77％家長表示對108課綱內容主打的「素養」不清楚。
「學習吧」由財團法人平安信望愛文教基金會2012年創立，8年來，捐出15萬7千台平板電腦到全台各地中小學，幫助數十萬名孩子進行數位學習，也協助老師進行科技輔助教學。
上路近18個月的108課綱，特別強調「三面九向的素養」學習，但根據學習吧和TVBS民調中心合作的《家長教育觀點大調查》顯示，僅13％的家長知道素養的意涵。
而家長認為最重要的素養前幾名，依序是「道德與公民」(30％)、「人際關係」(30％)、「溝通表達」(27％)、「問題解決」(27％)；但用來吸收新知、接軌世界資訊的實務技能「科技與媒體素養」，僅有8％的家長認為最重要，排名倒數第二。
調查中也同步了解家長們對線上學習的態度和認知，高達65％的家長贊成教師在課堂中帶著學生線上學習；也有超過半數(56％)的受訪者同意把線上教學納入正規的教育體制中；但卻只有16％的家長表示曾讓孩子進行線上學習。
教育部資科司長郭伯臣表示：2020年開始推動的政策是「科技輔助自主學習」，希望科技能夠幫助學生自主學習能力的養成。期待未來學習吧可以跟教育部有更多的合作，透過數位學習平台和科技的幫忙，讓學習成效的改變更大。
(中時 )
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