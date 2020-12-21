民進黨將在明年元旦開放萊豬、萊牛進口台灣，而多年來反萊豬的蘇偉碩醫師近期卻遭衛福部以違反《食安法》告發，要他聖誕節當晚赴高雄市警察局三民二分局應訊，蘇醫師對外回應，應訊將請當年反萊豬的蔡英文總統作證，資深媒體人謝寒冰對此表示，這下提告的豬隊友捅到馬蜂窩了。

立委蔣萬安今天在立院質詢衛福部長陳時中「是誰提告蘇偉碩醫師？」。陳時中停頓數秒後脫口說出「應該是我」，坦承告發蘇偉碩是他做的決定。

對此，謝寒冰21日透過臉書直播回應，蔡政府官員聽到蘇醫師準備傳喚蔡英文當證人，豬隊友們終於知道自己捅了馬蜂窩，於是突然之間，「分局筆錄不用做了，檢察官要另外再研究到底要不要傳喚蘇偉碩」，而令人嘆為觀止的陳吉仲，還喊出和蘇偉碩一直都是戰友。

謝寒冰還表示，大家或許不清楚其中的轉變，但理由其實很簡單，他說，因為蘇醫師出一招殺手鐧「要蔡總統作證」，而當年他和蔡主席、現在的行政院長蘇貞昌、立法院長、監察院長一起上街頭抗議，既然當年都沒覺得有問題，現在反而突然覺得有問題來針對他？雖然傳證人法官未必會傳，證人也不見得要到場，但法官如果不傳蔡總統，不就向外界證明，法官因為害怕而不敢傳總統，法院也懼怕總統府壓力？

又如果今天蔡英文真的被傳訊到場了，難道要蔡英文向法官解釋時空環境不同嗎？謝寒冰強調，民進黨官員平常怎麼唬爛人民也就算了，但上法庭後難道要向法官說民進黨全黨在2012年7月5號之後就轉變了，不再反對？若真這樣說不就坐實了說謊作偽證？蔡如果不去，也會被外界質疑「是不是怕了？」，所以，今天蘇偉碩要求傳蔡英文作證，是讓那些豬隊友知道「去也死，不去也死」的後果，很好理解。

聽到蘇偉碩準備傳喚蔡英文當證人，豬隊友們終於知道自己捅了馬蜂窩，於是突然之間，分局筆錄不用做了，檢察官要另外再研究到底要不要傳喚蘇偉碩，而令人嘆為觀止的陳吉仲，還喊出和蘇偉碩一直都是戰友～～～ 由謝寒冰粉絲團發佈於 2020年12月20日 星期日

(中時新聞網)