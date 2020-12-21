「IG學院」六都巡迴課程，首場21日在高雄衛武營搶先登場。高雄市長陳其邁（左）出席開課儀式。（柯宗緯攝）

社群平台Facebook今年首度開設「Instagram（IG）學院」六都巡迴課程，首站21日在高雄衛武營登場，吸引逾百位青年創業家報名參與。高雄市長陳其邁出席開課儀式時指出，盼透過數位轉型，協助中小企業、青年創業、農漁民等創造不同商業模式以增加銷路。

在台擁有2000萬用戶的Facebook大中華區代理商業務總經理朱怡靜表示，社群電商正快速發展，IG成為品牌與消費者建立連結與互動的重要管道之一，IG學院特別從高雄起跑，接下來會往台南、台中、桃園、新北再到台北。

朱怡靜指出，IG學院針對35歲以下創業家跟創作家特別設計，年輕人是活在數位的環境長大，課程包括教育帳號怎麼建立，或是一般帳號與商業帳號差別，怎麼賣東西？怎麼作廣告、怎麼作創意，透過專業戶分享實戰經驗，讓生意做得更好。

IG帳號擁有11.7萬人追蹤的陳其邁提及，數位轉型和青年創業都是市府重點輔導的政策，也希望IG學院能協助農民朋友在IG觸及更多不同客群，也歡迎臉書未來可以提供更多在地化課程及訓練。

近日爆紅、擁有65萬訂閱數的IG網紅「萬秀洗衣店」推手張瑞夫表示，因疫情影響回到家中經營的乾洗店幫忙，運用店內客人送洗後遺忘的衣服穿搭，轉移爺爺、奶奶對日漸凋零的洗衣店產業憂心，未料獲得大量關注，也為原本萎的洗衣店帶來新商機。

(中時 )