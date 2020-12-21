雲林縣元長鄉崙仔村垃圾掩埋場堆置高達30公尺垃圾，立委蘇治芬21日邀環保署人員會勘，掩埋場鄰近剛啟用的客子厝滯洪池，民眾反映垃圾山幾乎比高鐵高架橋還高，環保署將以工程方式，整頓掩埋場的作業環境以及垃圾去化。

元長鄉長李明明表示，掩埋場的原垃圾設計容量是8萬公噸，由於2003年嘉義八掌溪的7萬公噸垃圾清運至鄉內崙仔村掩埋場，垃圾量暴增，現在連轉運平台的儲量也高達5000公噸，幾近飽和狀態。

李明明說原本雲林縣政府安排9月垃圾打包的時程一延再延，當地居民實在受不了垃圾的惡臭，只好拜託立委蘇治芬出面，邀請環保署一起來研商解決辦法。

蘇治芬指出，水利署才剛完成客子厝滯洪池A池，B池工程將動工，滯洪池兼具生態、景觀功能，但將近10層樓高的垃圾山矗立一旁，甚至比高鐵的高架橋還高，讓人無法忽視。

蘇治芬希望環保署能協助元長鄉在農曆年前，去化2500公噸轉運平台上的垃圾。不過元長鄉每天產生約10公噸垃圾，鄉公所也應加強宣導垃圾減量，尤其是廚餘、回收分類，目標為減去3成垃圾。

環保署總隊長李健育表示，將以工程方式整頓掩埋場的作業環境以及垃圾去化，優先處理面對滯洪池的垃圾區塊、降低垃圾高度；另外90年代堆置的垃圾，因為已摻雜砂土，需要先做垃圾篩分再進行處理。

(中時 )