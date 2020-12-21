大陸女星金晨因參加實境秀節目《花樣姐姐第二季》爆紅，微博粉絲有將近1千多萬人，近日她上傳的一段影片，網友發現她高挺的鼻子不僅形狀不自然，鼻尖甚至還會透光，粉絲議論紛紛，也讓她陷入整形疑雲。

金晨的鼻尖不自然透光。(圖/翻攝自金晨微博)

整鼻權威邱浚彥認為，調整鼻型必須配合五官整體的美感。(法喬醫美診所提供)

這幾年，審美觀正快速在改變當中，不論五官是否「加工」過，看起來自然才是美的基本要件。

於是，不論整鼻或割雙眼皮，最考驗醫美醫師的關鍵就是「整的很自然」。否則，即使天生鼻子會透光，也會讓人質疑「看起來很不自然」。

國內鼻型雕塑權威法喬醫美診所院長邱浚彥表示，不少想做隆鼻手術的人，都有花錢做了鼻子就要墊很高、很挺的迷思，或是因為和醫師諮詢過程中，雙方沒有獲得共識，邱浚彥建議愛美的女性，鼻子想要變得更美，不一定是高挺就好，因為鼻子也有所謂「黃金比例」，和五官的協調性也影響到美感，鼻背線與臉的角度為30到40度，鼻尖、嘴巴為一直線到下巴，就是一般認為的完美比例。

邱浚彥指出，現在韓國也流行「鼻基底」要飽滿的做法，鼻子和嘴唇間的區塊就是鼻基底，鼻基底凹陷容易凸顯法令紋，側面看，鼻中柱和側面垂直線的角度，約為95度，這是一般被認為的完美鼻型，角度不能過大，否則會有朝天鼻的問題，反而影響美感。

用於隆鼻手術的植入物有許多種，可以使用人工鼻模，如矽膠、卡麥拉、Goretex等，人工鼻模有其優點，但人體也有可能產生排斥反應，邱浚彥表示，自體肋骨隆鼻則不必擔心排斥問題，但還是有其風險，都需要與醫師諮詢過後評估適合與否，院內也有3D模擬器材，術前可模擬出術後樣貌，讓患者有心理準備，也利於輔助雙方溝通。

(中時新聞網)