台北寒舍艾美酒店歡慶10周年，台北寒舍艾美酒店宴會廳推出「精選艾美 拾光限定」婚宴專案，每桌23,800元＋10％(每桌12位)，唯美奢華的浪漫空間，搭配五星佳餚美饌佐果汁暢飲，再加贈免費住房體驗，勾勒幸福的輪廓，最低保證桌數6桌起，讓戀人輕鬆擁有夢幻婚禮。

同時，此專案還可以用優惠價加購五樓QUUBE的「婚禮儀式專案」特惠62,000元或「QUUBE After Party」特惠88,000元，為新人獻上無限寵愛。另外，看好戶外婚禮市場的商機，特別推出「QUUBE客製化婚宴專案」優惠價250,000元起，融合中西式的自助佳餚打造賓主盡歡之饗宴，完美感受雲日相輝映的美好生活。

伴隨2020年的結尾，即將從浪漫諧音「愛你、愛妳」，走入2021年「愛你讓我們在一起」，一同見證幸福愛戀時刻。為提供賓客耳目一新的戶外體驗，五樓QUUBE於10月進行輕裝修，並於11月中旬嶄新亮相，不僅將地板更新增添高雅質感，更減少棚框釋放格局廣度，延伸空間感，使場地運用上更具彈性與變化，適合舉辦婚禮派對、證婚儀式，甚至是精品發表會與高階策略會議。專業團隊依據各式需求量身打造專屬的會議空間，席間也會備妥基本舞台、精選花藝、儀式佈置、情境燈光及音響設備…等。

簡約摩登的設計，由室內延伸至戶外露臺，搭配融合光影美學的優雅酒吧，讓人盡享都市秘境中恬靜悠閒的美麗時刻。特別推薦「QUUBE戶外客製化婚宴專案」優惠價250,000元起，包含新娘專屬管家精心備至的服務，搭配中西合璧的自助佳餚，以及贈送主管套房住宿乙晚，打造獨一無二、感動一生的幸福圓滿新扉頁。

「精選艾美 拾光限定」2021年婚宴專案，每桌23,800元＋10％(每桌12位)，包含經典中式喜宴佳餚、每桌贈送2瓶紅酒、果汁及軟性飲料無限暢飲、新人可免費體驗豪華客房乙晚，另外加碼好禮３選１，例如迎賓禮品、司儀主持服務或新人姓名舞台LOGO一組。於二樓多功能宴會廳最低保證桌數６桌起，於三樓宴會廳最低保證桌數１０桌起，凡訂席達１０桌以上，再享迎賓雞尾酒會與客房升等禮遇，再加碼豪華客房升等至主管套房住宿一晚及次日並享翌日自助早餐二客，眾多專寵優惠見證新人從青絲到白頭。

(中時 )