蔡英文總統日前宣布明年起開放美國萊豬進口引發爭議，美國在台協會今天表示，美國食品在美國是安全的，在世界各地是安全的，在台灣也是安全的。AIT希望避免對此議題進行泛政治化的爭論，同時確保消費者取得所需資訊，使他們能放心享用美國食品，「就像過去數十年來一樣」。

AIT今天在臉書發聲明表示，美國出口到台灣及其他貿易夥伴的所有食品都是安全無虞的，且符合美國國內自己食用的食品所採行的、基於科學證據的相同最高標準。美國食品在美國是安全的，在世界各地是安全的，在台灣也是安全的。

AIT指出，很遺憾的，近來美國豬肉議題被不必要地政治化，造成台灣消費者對美豬安全產生沒有根據的疑慮。AIT希望避免對此議題進行泛政治化的爭論，同時確保消費者取得所需資訊，使他們能放心享用美國食品，就像過去數十年來一樣。

AIT強調，我們對美國食品無比自豪，也對用來確保美國食品既安全又具備最高品質的完備、透明、基於科學標準的流程，深具信心。AIT也列出美台農業貿易清單，讓台灣民眾看到更多關於美國的檢查與監督系統及出口規定的相關資訊。

AlT也發出新聞稿說明「美台農業貿易的事實與數據」，強調美國和台灣是糧食安全的好夥伴，台灣仰賴進口來取得平價、可靠及多樣化的食品供應，而美國是台灣最大的農產品及食品進口來源，佔台灣整體糧食進口比例的25％，台灣則是美國第七大農產品出口市場。美國生產安全和優質的食品給美國國內及全球各地的消費者，「我們為此感到自豪」。

AIT也重申，美國銷售給台灣、美國及世界各地的產品都安全無虞，美國食品藥物管理局（FDA）及美國農業部食品安全檢查署（FSIS）致力於確保所有在美國國內銷售及出口到海外的食品皆安全無虞，且符合最高的食品安全標準。

(中時 )