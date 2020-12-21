證交所21日公布11月全體證券商稅後淨利91.65億元，較10月激增142.4％，累計前11月全體證券商稅後淨利498.42億元，創下證交所有統計以來新高，也較去年同期大幅成長33.62％。全年獲利上看550億元以上。

證交所指出，11月大盤總成交值約4.803兆元，較10月增加41.31％，帶動證券商經紀手續費收入較10月增加，另11月出售證券利益及證券評價利益較多，使自營業務淨利較10月激增465.21％，等於翻了4倍，11月全體證券商稅後淨利91.65億元，較10月成長142.4％。

累計今年前11月證券商經紀手續費收入，因大盤總成交值成長而較去年同期增加56.49％，但今年截至11月加權股價指數上漲幅度較去年同期上漲幅度小，使自營業務淨利較去年同期衰退8.17％，承銷業務淨利則較去年同期成長13.65％，全體證券商稅後淨利498.42億元，較去年同期成長33.62％。

若排除今年3月間，因發行認售權證大幅虧損之個別證券商，餘全體證券商稅後淨利為536.41億元，較去年同期稅後淨利364.5億元成長47.16％。

(工商 )