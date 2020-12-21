2012年曾受邀到民進黨說明「萊牛」危害的醫師蘇偉碩，如今因反萊豬言論，遭衛福部告發，而醫師出身的台北市長柯文哲日前被問及此事時表示，若純粹以學術來看，蘇有誇大部分，但他並不確定是否要用司法傳訊的方式處理。對此，前立委林濁水直言，柯P是從直白轉身為打混了嗎？「怪也」。

針對蘇偉碩遭衛福部告發的看法，柯文哲日前出席台北馬拉松會前記者會時表示，若純粹以學術來看，他講的也有誇大部分，但是不是要用司法傳訊的方式處理，坦言自己也不曉得，強調現在就是兩極化社會。

對此，林濁水今(21日)在臉書上表示，過去柯文哲最自傲也的確最被欣賞的是直白。而對於柯文哲現在針對蘇偉碩萊克多巴胺「空氣中可檢出萊劑」等言論說，「純粹學術啦，是不是要這樣傳訊啦、幹什麼⋯也不曉得怎麼回答」，林濁水質疑，「空氣中可檢出萊劑」升級為「純學術」問題了嗎？

對於柯文哲的態度，林濁水也忍不住直言，「柯P從直白華麗轉身為打混了嗎？怪也」。

網友們也留言回應，「大師最近護航萊豬並無不可，來年萊豬進口後要記得買來吃」、「就只有柯P必須凡事直白，林大師就可拐彎抹角丟暗器？」、「柯文哲現在說話，事前都經過幕僚算計，直白的柯文哲早已死啦」。

(中時新聞網)