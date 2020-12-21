中龍鋼鐵 擬於明年發行80億無擔保公司債 18:332020/12/21 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鋼市持續看好，繼中鋼之後，旗下中龍鋼鐵公司董事會21日決議，將於110年發行最高上限80億元無擔保公司債，因發行金額比中鋼還多，預料將再掀起一波金融機構參與競標的熱潮。 對於發行這項公司債，中鋼總經理兼中龍鋼鐵董事長王錫欽受訪表示，主要是考量目前國際鋼市好轉，且國內放款利率較低，為降低公司資金成本，才決定明年發行公司債。 傳產當家 台積聯電衝 台股登高14,384 環雙循 陸資本市場新考驗 (工商 ) #中鋼 #中龍鋼鐵 #無擔保公司債 #鋼市 #持續看好 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 從華為到中芯 275家陸企遭追殺 川普下台陸美科技戰告終？ 16:322020/12/21 財經 美元續弱 新興債資金簇擁 04:102020/12/21 投資理財 ESG新興企業債 攻守兼備 04:102020/12/21 投資理財 台股基金火熱 11檔績效贏大盤 04:102020/12/21 投資理財 群益證券本周看好貨櫃、鋼鐵等4類股 09:212020/12/21 財經 《電子零件》兩效益顯現 宏致袁万丁：明年營收拚破百億元 17:392020/12/21 財經 《國際社會》疫情來勢洶洶 泰國總理：大家冷靜 16:312020/12/21 財經 桂全機械式NC圓盤沖孔機 產能高 04:102020/12/21 產業特刊 台股早盤小漲 旭富開盤1分鐘跌停 09:142020/12/21 財經 逢春鋼業購先進設備 營運添動能 04:102020/12/21 產業特刊 氫氟酸清洗外牆遭灼傷 勞工控訴清潔公司無良 15:322020/12/21 社會 財經熱門新聞 耶誕節前股市爆恐慌！黃金、油價重挫 比特幣狂殺800美元 - 財經 中芯拿蔣爸換掉台積叛將 內行人爆背後驚人算計 - 財經 勞動部端出勞保紓困貸款新方案 勞工最多可申貸10萬元 - 財經 英疫情拉警報！歐股倒一片 道瓊期指重挫逾700點 - 財經 搞垮華為也沒用？ 美專家：北京隨時可以出這招 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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