鋼市持續看好，繼中鋼之後，旗下中龍鋼鐵公司董事會21日決議，將於110年發行最高上限80億元無擔保公司債，因發行金額比中鋼還多，預料將再掀起一波金融機構參與競標的熱潮。

對於發行這項公司債，中鋼總經理兼中龍鋼鐵董事長王錫欽受訪表示，主要是考量目前國際鋼市好轉，且國內放款利率較低，為降低公司資金成本，才決定明年發行公司債。

(工商 )