全球2021年不確定性仍在，統計顯示，近一周整體固定收益型ETF淨流入42.1億美元，以淨流入美國固定收益型ETF的33.6億美元最多，全球及新興市場當地貨幣固定收益型ETF分別淨流入7.9億及1.3億美元居次，但新興市場固定收益型ETF淨流出3.7億美元，歐洲固定收益型ETF淨流出1.2億美元。

以投資信評類別觀察，投資等級債ETF，近一周淨流入32.6億美元，高收益債ETF維持淨流出，但規模降至0.9億美元。富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長經理人桑娜．德賽表示，進入2021年仍將充滿不確定性、大規模的經濟失衡、空前的財政及貨幣政策規模，面對這些政治面或醫療面新聞頭條，股價及債券殖利率也毫無意外地將產生大幅度的波動。

桑娜．德賽指出，目前市場或許低估了史無前例的財政／貨幣／救援計畫、因應疫情的供應鏈調整及國際貿易緊張關係所造成的潛在通膨影響，基本上，即使僅是溫和加速的價格上揚，也可能是超越目前的樂觀預期，美國公債殖利率曲線也將進一步趨陡。

富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長麥可．哈森泰博認為，儘管對2021年下半年有樂觀期待前，但可能須更加謹慎看待短期迫近的風險。因疫情仍持續在阻礙經濟活動，導致許多金融資產承受莫大風險，經濟重回正常軌道前，物價緊縮效應可能還會延續，應謹慎看待風險性資產面臨第二波疫情的考驗，所幸疫苗可望於2021年春夏季間普及施打，屆時大流行應是逐漸紓緩，許多長期投資機會正開始浮現。

(工商 )