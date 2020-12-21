美國聯準會（Fed）維持目前寬鬆政策路線，並強化購債計畫的前瞻指引，輔以拜登確認當選、對美國新一輪財政刺激協商的正面期待和英歐雙方釋出善意延長談判，淡化疲弱經濟數據和更為嚴厲封鎖措施等的不安利空，風險偏好大振，激勵美股再創新高，全球股市上揚，近一周股票型ETF淨流入707.5億美元，主要流入美國股票型ETF有478.0億美元。

近一周全球股票型ETF淨流入143.6億美元，新興市場股票型ETF淨流入39.2億美元，亞太市場及大陸股票型ETF分別淨流入24.2億美元和11.8億美元。但歐洲股票型ETF淨流出3.5億美元，日本股票型ETF淨流出0.2億美元。

富蘭克林證券投顧分析，未來二周適逢耶誕節及跨年假期交投將較為清淡，留意各地疫情發展及經濟封鎖限制，其中近期英國境內傳出變種病毒株的傳染力較原先高出七成而被迫提高緊急防疫封鎖，可能壓抑傳統耶誕節經濟活動並干擾投資信心。所幸英國研究顯示，儘管變種病毒株的傳染力較高，但並未有跡象顯示將導致更多重症或死亡，目前疫苗依然有效。

富蘭克林證券投顧指出，隨輝瑞／BioNTech及Moderna疫苗獲得批准後開始施打，輔以美國將推出新一輪的財政刺激政策，全球央行延續低利寬鬆，有助收斂景氣及股市下檔風險，短線股市若有震盪應視為技術面的良性調整，建議投資人仍可趁震盪擇優布局。

展望2021年，預期全球經濟將呈現先蹲後揚的走勢，前者反映美歐疫情嚴峻的衝擊，大陸為首的新興市場將扮演經濟復甦的領頭羊，第二季之後隨著疫苗普及帶動更多經濟活動重返常軌，輔以低利寬鬆政策延續，有利風險性資產多頭續揚，其中弱勢美元趨勢成型將提振新興市場走勢，拜登經濟學及大陸十四五計畫的政策受惠股將躍居投資亮點。

看好循環性產業表現將優於防禦性產業及數位經濟的結構性主題，富蘭克林證券投顧建議，布局掌握美亞股市雙主流、科技生技雙趨勢、以及美國與新興市場平衡型基金收息資產等三大方向。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾表示，2021年樂觀預期經濟將持續復甦，儘管是從低基期回升，因為市場仍面臨新冠疫情的不確定性，將持續留意市場風險。同時將投資重心放在具創新能力，且長線具有產生穩健的風險調整後報酬潛力的高品質公司，挖掘這些投資機會，需仰賴嚴謹由下而上的投資方法，挑選營運模式具可持續性且有長期成長潛力的公司。

富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊投資長曼拉．賽肯認為，隨東北亞國家為首的經濟復甦趨勢，擴散至整體新興市場，這將提升企業獲利能見度，許多企業成功擺脫疫情衝擊，在疫情過後預期仍將處於競爭優勢地位，更為廣泛的經濟復甦預期，將繼續推動2021年企業獲利的能見度，無論是短期的戰略角度，或長期結構趨勢而言，均創造整體新興市場多元的投資機會。

(工商 )