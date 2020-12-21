新冠疫情升溫，英國更傳出有新型變種病毒株，引發市場恐慌情緒蔓延，英國21日通報新增確診病例3萬5928人，創下該國有紀錄以來最高確診人數，更是上周同期2倍之多。歐股周一(21日)開盤全面走挫，道瓊期指盤前更大跌超過400點，後來更一度破700點。

截至台灣時間21日晚間6點20分，英國股市(富時100指數)下跌145.29點或2.23%、暫報6,383.89點；法股下跌160.85點或2.91%、暫報5,366.99點；德股411.27點或3.02%、暫報13,219.24點；歐洲斯托克600指數下跌10.46點或2.64%、暫報385.44點。

美股期貨指數方面，截至晚間6點40分，道瓊期指下跌480.5點或1.60%、暫報29632.5點；標普500指數期貨下跌72.50點或1.96%、暫報3633.75點；那斯達克100指數期貨下跌184.25點或1.45%、暫報12528.25點。

面對急速升溫的疫情，英國政府宣布倫敦等地疫情警報升級至第4級，決定實施類封城手段，並取消耶誕5天假期活動鬆綁措施。歐盟各國也紛紛宣布英國客機禁止入境，包括愛爾蘭、德國、法國、義大利、荷蘭與比利時。

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）警告，這次疫情升溫地區主要在倫敦以及東南部地區，預估原本今年春季的感染率更高，只是當時沒有充足的過篩機制，目前這波疫情也無法確定與病毒突變有關。

(中時新聞網)