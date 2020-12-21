經濟部統計處最新公布去年「工廠校正及營運調查」，台中市工廠營運家數1萬9001家，家數佔全台21％，為全國工廠家數最多，台中廠商持續擴大投資及增加產能，固定資產投資額達3183億元，金額全台第一。

台中市擁有大肚山黃金縱谷產業聚落，還有中科園區，被稱為「台灣製造產業重鎮」展現強大發展空間，市府透過各項政策輔導鼓勵設廠、擴大投資，包含加速園區開發、推動立體化方案、鼓勵民間自辦產業園區，招商工作小組協助排除投資障礙，一條龍完整服務。

「台灣製造看台中！」經濟發展局長張峯源表示，台灣在國際產業供應鏈中扮演重要角色，包含最核心的中部科學園區、台中工業區、台中精密機械科技園區所形成的60公里黃金縱谷，串聯外環的大里、太平、神岡、潭子、台中港等工業區與產業園區建構完整產業聚落，加上區位、氣候及交通等優勢，再輔以市府政策協助，讓台中製造業投資不斷蓬勃發展，後勢仍看漲。

張峯源說，固定資產投資指標顯現廠商擴大投資及產能增加，說明台中這兩年的投資表現，尤其受美中貿易影響促進台商返台、在地加碼投資等，截至目前為止投資總計達7343億元，包含投資台灣三大方案共有163家、2071億元，民間新增投資79件、5188億元及促參案件84億元。

以產業類別家數分類，台中前三大產業為金屬製品、機械設備及塑膠製品，其中金屬製品也為營收第三大，也是近10年國內成長最多的產業，而台中優勢產業手工具，即屬金屬製造，廠商數占全國70％以上，受益於美中貿易戰轉單效益，外銷表現亮眼，為全球第三大出口國，發展性及競爭力仍持續被看好。

機械設備業方面，台中有工具機暨零組件與木工機械，產值近1400億元，占全國90％以上，受惠於智慧機械及產業4.0趨勢，未來發展潛力無窮。「工廠校正及營運調查」顯示台中工廠營業收入總額以2兆1707億元、員工人數45萬1000人排行全國前三，顯示美中貿易戰影響之下，台中產業仍表現傑出。

(中時 )