前旅日左投陳冠宇在阿斯貝克青棒訓練營指導花東出身潛力左投，他特別點名卑南國中三年級的黃宇耀，看好他有旅外的潛力。

首日訓練營結束後，陳冠宇就曾說過，十分驚豔花東球員的資質，今天加上數據檢測，直接透過數據看出球員的優缺點，「我們C組的都臥虎藏龍，每個人都有其特色，正確轉速比都接近90幾甚至百分百，這一批真的很恐怖。」

陳冠宇透露，C組球員中有人的轉速可以到2600多轉，其中最讓他印象深刻的就是來自卑南國中三年級的黃宇耀，「他的縱向角度可以到51，已經接近職棒水準，滿看好他有旅外潛力。」

陳冠宇表示，若只是光看球速，黃宇耀目前最快球速137公里，大家可能會認為只是普通國中生，但實際上黃宇耀的測量數據都是所有人中最好的，「若沒有這些儀器檢測，可能會漏掉一些可能的好手，儀器真的很重要，他們也很幸運，透過這個儀器讓他們知道需要什麼，也讓他們知道自己不足的地方。」

在這兩日訓練營中，陳冠宇也使出渾身解數，把自己所學全部傳授給小球員，「今天看到數據後更是驚艷花東球員的資質，這兩天我也是很認真的在操他們，把所有家傳都教給他們，希望能為台灣棒球盡一分心力。」

能夠接受陳冠宇的指導，又聽到前輩給予的讚美，黃宇耀感到十分開心，日前他也有報名參加「追夢工程計畫」，目前已擠進最終10人名單，希望能夠獲得3名赴日讀書的機會。

黃宇耀說：「冠宇學長有指導我下盤穩定性，也想問他要怎麼跟日本球員競爭，今天第一次做這個數據檢測，讓我更了解自己，也很開心數據能夠跟職棒球員媲美。」

(中時 )