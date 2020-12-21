運8技術偵察機。空軍提供。

空軍今天發布共機動態，共軍1架運8技術偵察機、1架運9通信對抗機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），較特別的是，根據空軍公布的示意圖，運8技術偵察機飛過最南端的海峽中線，是特殊例子，還是共機有意進一步近逼，仍待觀察。空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

(中時 )