今2架共機進入我西南空域 1架飛過最南端海峽中線 18:382020/12/21 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8技術偵察機。空軍提供。 空軍今天發布共機動態，共軍1架運8技術偵察機、1架運9通信對抗機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），較特別的是，根據空軍公布的示意圖，運8技術偵察機飛過最南端的海峽中線，是特殊例子，還是共機有意進一步近逼，仍待觀察。空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 大陸山東號航經台海 國防部證實：要到南海演訓 拜登就任前後 傳陸擴大軍演 (中時 ) #共機 #空軍 #飛過 #海峽中線 #運8 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美總統交接前 美艦與共軍山東號相繼通過台海！中共航母南下演訓 04:102020/12/21 焦點要聞 指揮中心祭出跨年防疫指引 陳時中：這2天會提出 10:432020/12/21 生活 台南工具機經銷 疫中拚多元契機 04:102020/12/21 產業特刊 沈富雄預言兩岸未來發展 網：說到痛處了 12:172020/12/21 政治 活化共構社福設施宅 小作所、日照中心今聯合開幕 17:222020/12/21 寶島 海空貨運熱 攬貨業獲利飆 04:102020/12/21 證券．權證 建館8年！南一中體育館委外試營運 21日起連8天免費體驗 18:512020/12/21 寶島 違飛直升機捐虎尾科大 飛機系師生喜迎耶誕禮物 15:132020/12/21 寶島 機師、空服員防疫有2個問題 重症醫：真的很可怕 17:142020/12/21 生活 《盤中解析》傳產掌兵符 攻堅14300關 11:592020/12/21 財經 中山分局中一所2員警包庇色情酒店案 檢今聲請延押7人 16:292020/12/21 社會 政治熱門新聞 蔡政府為何強推萊豬 學者爆民進黨最大王牌 - 政治 蘇醫師出這一招殺手鐧 媒體人斷言：陳時中慘了 - 政治 美豬最新「民調」出爐 盧秀燕、柯文哲排名超令人意外 - 政治 沈富雄預言兩岸未來發展 網：說到痛處了 - 政治 【政新鮮】告發蘇偉碩是照妖鏡 他轟：民進黨奴顏盡現 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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