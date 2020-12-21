信義鄉青梅栽培面積500多公頃，居全國之冠，信義鄉農會梅子夢工廠為行銷梅製品，不斷研發新產品；最近，與國立中興大學合作，以梅精為原料，推出「梅子雞條」和「精強滴雞精」，由於標榜健康，甚受消費者喜愛。

信義鄉農會總幹事黃志輝表示，每公頃梅園，每年約可生產8000公斤的青梅，農會向農民收購後，製作成各種加工品，其中，熬煮濃縮的梅精，每30公斤的青梅，只能熬出1公斤的梅精，可說是滴滴都珍貴！

國立中興大學食品暨應用生物科技系教授謝昌衛表示，梅子雞條是以雞肉加入濃縮的雞精製作而成，保留雞肉自然的風味，和原始的鮮甜，因為加了梅精，所以酸中有甜、甜中帶酸，美味加乘；精強滴雞精以梅精調和雞精，以精確健康的比例融合而成，略帶微酸，口感更佳，也去除了雞肉的腥味，讓消費者更能接受，而且，兩樣新產品都含有多種礦物質和有機酸，有益身體健康。

黃志輝表示，玉山群峰開始下雪，天候轉冷，低溫有助於梅花催化花苞，加上山區下雨滋潤大地，因此，預期梅花將會在元旦時盛開；而且，因為梅花有「公母年」的情況，亦即一年盛開、隔年減少，而去年花況欠佳，因此，預期今年梅花將會「報復性」盛開！歡迎大家到信義鄉賞梅、品嘗梅製品。

(中時 )