台中市北屯區台74線24.4K太原路交流道北上出口，21日傍晚5時46分發生一起火燒車事件

台中台74線兩車互撞 突起火燃燒1人慘成焦屍（圖／臉書74號快速道路即時路況）

台74 線車禍起火燃燒

台中市北屯區台74線24.4K太原路交流道北上出口，21日傍晚5時46分發生一起火燒車事件，警消人員獲報到場處理，發現是兩輛自小客車擦撞後起火燃燒，其中一名駕駛自行逃出，另一名逃生不急被燒成焦屍，逃困的駕駛為一名50歲女姓，她意識清楚，自稱頭暈，被送往台中慈濟醫院救治。至於車禍原因，仍待警方進一步調查釐清。

台中市北屯區台74線太原路交流道北上出口，21日傍晚5時46分發生一起火燒車事件，警消到場滅火後，兩車幾燒到全毀。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

這起火燒車意外，發生在傍晚約17時46分，兩輛自小客由太平往潭子方向行駛，疑似因變換車道不慎發生碰撞，引發火燒車，其中一台白色自小客女駕駛自行脫困，而另一輛銀色自小客駕駛，在警消到場滅火後已成焦屍已明顯死亡，身份仍待釐清。

台中市消防局表示，消防隊勤指中心獲報後派遣中山、東山分隊出動消防車5輛、救護車2輛、消防人員20名，由中山分隊分隊長曾俊源帶隊前往搶救，並於4分鐘後控制火勢隨即撲滅火勢，救護人員發現銀色自小客駕駛已成焦屍，明顯死亡。

自行逃出的傷者是50歲戴姓女子，他全身無明顯外傷、意識清楚，但自述頭暈，且警魂未定，救護人員立即將他送往慈濟醫院救治。

(中時新聞網)