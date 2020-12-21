埔里鎮福興溫泉區基礎建設完工，為紓解未來車潮，縣府向交通部爭取5億1070萬元經費，新闢聯外道路投76-1線，21日通車；縣長林明溱表示，新闢道路大幅縮短路程，希望溫泉業者盡快興建飯店，打造全國最漂亮的溫泉區。

新闢的投76-1線福興南路全長1829公尺，北起福興農場，南至埔里交流道聯外道路，與台21線西安路交會，其中道路1743公尺、3座橋梁總長85.5公尺，路寬15米，配置3.3公尺寬的雙向2車道及2公尺寬的慢車道。

投76-1線通車典禮，由林明溱、立委許淑華、公路總局第二區工程處副處長傅立祥、埔里鎮長廖志城，縣議員林芳伃、王彩雲、葉仁創、黃世芳、戴世詮等人共同剪綵。

林明溱表示，福興農場基礎建設已驗收完成，未來溫泉區完成後，全國民眾都能到埔里度假、旅遊、泡溫泉，對埔里發展、就業有很大的幫助。

許淑華說，年關將近，隨著年節來到，返鄉遊子也能利用福興南路回家，期盼這條路除了是觀光發展的動脈，也成為當地居民回家最安全的道路。

廖志城指出，感謝縣府新闢道路，讓交通更加便捷；埔里曾是蝴蝶王國，全國蝴蝶共有400多種，埔里就有200多種，建議縣府規畫五葉松大道及蜜源植物，除了吸引蝴蝶，也透過蝴蝶吸引更多觀光人潮。

(中時 )