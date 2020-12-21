陽明山國家公園水牛持續不尋常暴斃，日前單周6頭水牛暴斃後，前2日有4頭水牛死亡，累計近2月內共24頭死亡，範圍甚至擴及新北。北市動保處表示，初步調查死亡應與食物來源成分與品質不佳有關，導致長期營養獲取不足。

議員耿葳在本月初揭露，陽明山野生水牛今年大量異常死亡後，才過幾天又發現4頭死牛後，總計今年已死亡24頭，痛批中央政府繼續漠視不管，並質疑管理單位先前的錯誤評估及錯誤作為，而雙北動保處邀集專家共同上山解剖採驗釐清死因。

動保處表示，陽明山國家公園內今年發生野化牛隻陸續死亡情形，於21日召開「陽明山國家公園管理處野化牛隻死亡原因探討會議」，邀請中央及地方跨部會機關，就各單位死亡牛隻臨床病理學、病理解剖、微生物學與毒物化學(380種農藥)檢查結果綜合研判。

動保處指出，目前初步排除動物傳染病及人畜共通傳染病的可能性，死亡原因應該與食物來源成分與品質不佳有關，導致長期營養獲取不足，此與目前族群數量、天候因素以及植被退化具相關性。

動保處認為，牛隻長期營養獲取不足與棲息環境，均難以立即改善，建議陽管處設立緊急營養補給點，像是擎天崗舊牛棚、頂山石梯嶺，於適當地點放置內含能量、蛋白質與礦物質舔磚或乾草，呼籲陽管處加強巡查、監測及通報，並安排抽樣牛隻進行健康檢查及妥適處置。

此外，動保處表示，對於陽明山野化牛隻族群數量與棲息環境互動因素，請陽管處建立長期監測機制並組成跨領域小組提供牛隻生態棲息專業意見，強調陽明山野化水牛屬野生動物，籲請民眾遵守與野生動物互動的三不原則，不餵食、不干擾與不接觸。

(中時 )