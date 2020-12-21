陸劇《微微一笑很傾城》改編自顧漫網路小說，計算機系系花和網路大神的網戀故事在當年造成轟動，也連帶讓男女主角楊洋、鄭爽的演藝事業更上一層樓，如今4年過去，日本也宣布了翻拍的選角和主視覺海報，同時發布消息劇名改為《仙杜瑞拉上線中》（シンデレラはオンライン中）。

據富士電視台官宣消息，故事與陸版不同，變成「有澤一花」是個對戀愛無感的平凡女大生，每天迷於網路遊戲「天諭」，卻意外和遊戲大神「Leon」陷入網戀，現實中見面才意外發現對方是有校園王子之稱的同系學長，2人的戀愛延伸到現實中後，她卻數度遭嫉妒誹謗中傷，2人開始展開虐戀。

日版的女主角是由21歲中村里帆飾演，男主角則是25歲瀨戶利樹，中村里帆為知名時尚雜誌「Ray」的專屬模特兒，因參演多部漫改作品而漸漸打開知名度，而瀨戶利樹是演出《假面騎士》出身，2019年因演出《偽裝不倫》，和女主角仲間由紀惠在戲中談不倫戀，累積了不少人氣。

《微微一笑很傾城》翻拍成日劇引起熱議。(圖/翻攝自推特)

《微微一笑很傾城》2016年播出時，累積了萬千死忠粉絲，還紅到日韓地區，同年電影版上映，由Angelababy和井柏然飾演，也有不錯成績，然而日版《微微一笑很傾城》讓不少死忠粉絲擔心開播會崩壞，也對「平凡女大生」設定十分質疑，「可以不要把微微說得那麼普通嗎？」

(中時新聞網)