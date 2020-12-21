2020客家小炒全國爭霸賽南區初賽冠軍得主「徐家庭園食堂無菜單料理」。（客委會提供／潘建志屏東傳真）

客委會舉辦「2020客家小炒全國爭霸賽」，分為北、中、南、東4區進行初賽，南區初賽在屏東縣內埔鄉公有零售市場舉辦，共有120家餐廳，最後冠軍由「徐家庭園食堂無菜單料理」獲得，在地風味人氣獎則由「金滿樓客家菜館」獲得。

客委會表示，客家先民早年拓墾生活不易，逢年過節必備三牲酬謝伯公庇佑。因客家人生性勤儉，便利用這些素材搭配青蔥或芹菜，炒成一盤兼具鹹、油、香的客家小炒，一次可以配好幾碗飯，是客家人獨有的美味料理。

競賽評審長焦志方說，客家小炒味道最重要，其中的主角魷魚要Q、豆乾要軟，豬肉要香，搭配的芹菜口感要脆，讓人可以吃出4種不同風味的層次感。另外像豬肉香氣要融合至整盤料理裡，魷魚的鹹、鮮味有沒有出來，也很重要。

在選手們賣力烹煮的同時，現場也提供500人份客家小炒讓民眾試吃，另外也有客家體驗區，包括扛麻袋、推牛車、挑扁擔等，變裝區則有各種客家服飾、配件讓民眾Cosplay。

最後結果由「徐家庭園食堂無菜單料理」獲得冠軍，由現場民眾擔任評審選出的在地風味人氣獎則由「金滿樓客家菜館」獲得。前8名獲獎者都可參加明年在台北花博園區舉辦的總決賽。

焦志方說，此次有不少組別都以創意客家小炒來比賽，但因此被扣分，原因是太過講求創意，少了客家小炒的基本元素。他強調，不能因為天馬行空，失去了客家小炒的精神。

(中時 )