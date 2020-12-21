坣娜今（21日）響應清寒三失長輩耶誕活動，化身公益大使獻唱〈月亮代表我的心〉，並烹煮耶誕大餐為長輩送上祝福。她2017年與四星國際董事長蘇智偉結婚，笑說一直以為結了婚會比較不忙，沒想到反而更忙，她每天跟老公一起上下班，輔助老公，如何夫妻共事不吵架，她幽默說：「我沒有領他薪水！我當他的志工。」

兩人剛交往跟結婚第一年，坣娜仍繼續表演工作，老公擔心她累，而陪著她工作，讓她覺得CP值不對等，婚後她重新思考相處模式，認為「他要忙的事情比我多太多，他要照顧的人也比較多」，而自己的父母已經不在身邊，決定生活重心以老公為主。她父親離開花了14年才走出傷痛，今提到母親去年過世，眼淚奪眶而出，「其實怎麼樣都應該走過啦！我不是故意要勇敢，人生活的勇敢很重要，你不捨，母親就會一直被召喚，對她沒有好處。」

坣娜婚後淡出演藝圈，每年僅接2-3場表演，她歌喉如昔，外貌身材也保養得宜，她謙虛表示，「平常就把刀磨好，能練就練一下」，而她的瑜珈教室就在老公公司附近，她一有時間就去練習，以前一週7天，現仍維持5-6天。她也爆料老公雖然是她的粉絲，卻比她還愛唱歌，「基本上在我們家開演唱會的是我先生」。

她向來熱心公益，已連續3年捐款支持華山基金會，今下廚煮義大利麵給清寒長輩吃，廚藝頗佳，她自豪「我是一個功能型的人，需要我什麼我就會做什麼」，她過去經營咖啡店，經常義賣衣服做公益，開餐廳時也曾花功夫鑽研廚藝，令大廚信服她。今年受到疫情影響，「第31屆寒士吃飽30」活動改為送禮到家，坣娜也身體力行呼籲大家一起做公益。

坣娜今出席華山基金會公益活動。（黃雯犀攝）

坣娜今出席華山基金會公益活動，為人瑞奶奶送上餐點。（黃雯犀攝）

坣娜今在活動上展露廚藝，關懷老人家。（黃雯犀攝）

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