場館大使、中華隊球星呂政儒體驗健身器材。（業者提供／李宜杰台南傳真）

場館大使、鐵人體育主播侯以理認為，「健身房女性友善時段」相當便利。（業者提供／李宜杰台南傳真）

業者指出，未來將規畫約12位專業教練。（業者提供／李宜杰台南傳真）

體育館設有2000人觀眾席的室內木地板綜合球場。（業者提供／李宜杰台南傳真）

體育館將於21日起連續8天試營運，民眾可免費體驗。（李宜杰攝）

體育館將於21日起連續8天試營運，民眾可免費體驗。（李宜杰攝）

體育館將於21日起連續8天試營運，民眾可免費體驗。（李宜杰攝）

位於台南市東區東寧路與勝利路口的「台南一中體育館」，2013年由時任立法院長王金平揭牌啟用後已逾8年，南一中日前宣布委由健美洋行股份有限公司經營後，將於明年1月1日起正式對外營運，並於21日起連續8天試營運，民眾可免費體驗。

台南一中體育館21日舉辦試營運暨開幕記者會，邀請同為台南人的中華隊球星呂政儒及鐵人體育主播侯以理擔任場館大使，台南一中校長廖財固、台南女中校長鄭文儀、台南一中家長會長莊順發、市議員王家貞等人也都出席關心。

健美洋行股份有限公司指出，台南一中體育館為東區唯一綜合型運動場，具備高中籃球國際賽事規格、2000人觀眾席的室內木地板綜合球場，及全台獨家引進加拿大健身品牌Atlantis Strength健身器材，還有瑜珈、有氧、飛輪等專屬教室，歡迎民眾體驗。

台南一中校長廖財固則說，為了有效運用校園公共空間，學校將體育館委外經營，期盼能提供市民朋友優質的運動空間，創造南一中、業者、台南市三贏。廖財固也稱，為了重振南一中橄欖球校隊雄風，也希望南一中進修部橄欖球校隊，能夠有效利用南一中體育館，使用重訓器材。

健美洋行股份有限公司執行長陳邦安則表示，目前針對台南一中體育館設定4大特色，包含「台南第一高級健身房」、「健身房女性友善時段」、「全館APP線上消費」和「多元運動營隊」。其中，每周六上午6時到中午12時為「健身房女性友善時段」，將優先提供女性入館。

此外，不少人關心南一中學生是否可使用場館？健美洋行股份有限公司表示，目前規畫2樓以上的桌球、籃球、羽球、排球場等，將供南一中體育課程使用，使用時間至下午5時前。至於1樓健身空間則將以會員為優先，開放時間為早上6時至晚間11時，僅除夕、初一休息，南一中甲組校隊也可使用。

(中時 )