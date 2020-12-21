監察院今天發出新聞稿，針對近期各界對國家人權委員會的職權行使法提出相關建議，經多方考量並尊重各方指教，國家人權委員會今（21）日經委員會決議，同意撤回「監察院國家人權委員會職權行使法草案」，重新檢視法案內容的妥適性。

人權會表示，因本草案前已通過本院會議，撤案仍需經院會討論，待決議通過撤回後，將函請立法院撤回該草案。

人權會表示，將虛心接受各界指教，未來也將秉持人權立國的初衷，與各界一起努力。

(中時 )