人權會通過決議：撤回職權行使法草案 18:552020/12/21 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 人權會將撤回職權行使法(監院網頁截圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 監察院今天發出新聞稿，針對近期各界對國家人權委員會的職權行使法提出相關建議，經多方考量並尊重各方指教，國家人權委員會今（21）日經委員會決議，同意撤回「監察院國家人權委員會職權行使法草案」，重新檢視法案內容的妥適性。 人權會表示，因本草案前已通過本院會議，撤案仍需經院會討論，待決議通過撤回後，將函請立法院撤回該草案。 人權會表示，將虛心接受各界指教，未來也將秉持人權立國的初衷，與各界一起努力。 國揚董事會決議 今年第3季不分派股利 當沖降稅 財政部認為要設定年限 (中時 ) #人權會 #職權行使法 #決議 #監察院 #國家人權委員會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 沈富雄預言兩岸未來發展 網：說到痛處了 12:172020/12/21 政治 指對岸發動網路攻擊 吳釗燮：台灣已發展迅速澄清的實戰能力 18:022020/12/21 政治 備戰萊豬 蘇揆以同婚表決喻萊豬 綠決議一致投票 13:272020/12/21 政治 備戰萊豬 蘇揆以同婚表決喻萊豬 綠決議一致投票 14:462020/12/21 政治 《金融》當沖交易降稅延長 財部已與金管會討論 12:332020/12/21 財經 力挺台灣參加WHA 北海道議會通過意見書 09:342020/12/21 政治 觀念平台－數位經濟發展下 隱私保護的立法趨勢 04:102020/12/21 專題周報 藍委質疑《人團法》修法恐違憲 綠委：這說法是本末倒置 12:072020/12/21 政治 萊豬入台、民團發動人權十日譚 今首場「文化抵抗」諷民進黨政府 11:502020/12/21 政治 公司治理新篇章 審計委員會參考指引登場 04:102020/12/21 專題周報 立院24日戰萊豬 國民黨團發動守夜 15:212020/12/21 財經 政治熱門新聞 蔡政府為何強推萊豬 學者爆民進黨最大王牌 - 政治 美豬最新「民調」出爐 盧秀燕、柯文哲排名超令人意外 - 政治 蘇醫師出這一招殺手鐧 媒體人斷言：陳時中慘了 - 政治 沈富雄預言兩岸未來發展 網：說到痛處了 - 政治 拜登上台兩岸會統一嗎 學者爆：台灣剩3條路 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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