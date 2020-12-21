李運慶、孫淑媚在新戲《迎風而立》演夫妻。（大愛電視台提供）

李運慶、孫淑媚、游安順、郭昱晴出席新戲《迎風而立》首映會。（大愛電視台提供）

大愛劇場《迎風而立》首映會演員齊聚。（大愛電視台提供）

孫淑媚、李運慶、游安順、郭昱晴、林健寰、李亮瑾等人主演的大愛劇場《迎風而立》22日上檔，21日舉行新戲首映，戲拍完至今事隔兩年，知道劇中老公李運慶已有新女友洪詩的孫淑媚笑問：「可以問什麼時候要結婚嗎？」李運慶表示，還沒有計畫，希望工作更多、更穩定一點再說，但也坦承自己已40歲，是該認真思考這問題，孫淑媚立馬建議：「先讓她生小孩啦！」李運慶則說，結婚生子還要從長計議，畢竟小孩生長在這世代會很辛苦。

感情已經單身5年的孫淑媚說，現在還是沒有對象，尤其今年疫情，大家都躲在家裡，根本沒機會遇到異性，但有位長輩阿姨積極幫她介紹「身高不高」的律師而且阿姨很熱心、完全不給拒絕的機會，要兩人直接護家LINE，對方還寫了很長的簡歷自我介紹文給她，不過對方傳給她的第一個訊息就是「妳好，我可以問妳一個問題嗎？妳為什麼想要認識我？」她一看驚覺真是誤會大了，因為根本是阿姨很熱情要撮合，她不想讓長輩失望才沒有直接拒絕，幸好對方後來理解了，她也謝謝對方的體諒。不過拍戲時，很多大愛師姐也都主動說要幫她介紹對象，最後都礙於女藝人身份沒有下文。

孫淑媚劇中有不少騎打檔機車賣菜的戲，但其實她對騎機車有很大心理陰影，因為小時候曾經偷騎爸媽的機車，結果回家時一催油門，竟撞破家裡玻璃門，人還被車子重壓倒在地爬不起來，從此不敢騎機車。這次拍戲，她每次都只能騎直線。她坦言自己開車技術也是不行，筆試兩次、路考考三次才過，經常停車都停不進停車格，有次在自家停車場停半天就是無法成功，乾脆坐在車上等鄰居經過解救，一旁的經紀人爆料：「而且她家停車格是兩格喔！」連弟弟都嘲笑她如果開車上路就會造成交通黑暗期。

李運慶劇中是因騎機車車禍過世，他第一次拍摔車戲時就摔到腳裸、小腿都真的受傷，他透露現實生活中也曾因精神不濟，找停車位時睡著，把停在路邊的車撞出停車格，再撞倒一排機車，不過也賠償加修車，也花了20萬左右，從此不敢再疲勞駕駛。

飾演孫淑媚爸爸的是今年拿下金鐘獎迷你劇視帝跟男配角兩項大獎的游安順，兩份獎金扣完稅共18萬都交給老婆，一旁的太太立刻說「已經花完了」。他說原本打算辦兩桌約幾個朋友吃吃飯，結果風聲放出去後，隔天餐廳竟然爆場變7桌；曾拿過金曲獎的孫淑媚也有過來人經驗，笑說：「跟金曲獎一樣，獎金不夠辦慶功宴，都要倒貼！」

游安順得獎前到現在舞臺戲、電視、電影沒停過，最期待的是一部電影作品22日將殺青，最特別是舞臺劇12月31日要到澎湖演出跨年場，「第一次遇到晚上9點半開演，然後直接跟觀眾一起倒數跨年」。

(中時 )