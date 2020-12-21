玉山國家公園管理處長鍾銘山，提醒山友準備好再上山。（廖志晃攝）

玉山主峰飄雪，玉管處啟動雪地服務措施。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

就在「冬至」之際，玉山群峰降落今年冬天第一場雪！玉山國家公園管理處長鍾銘山21日表示，即日起雪季服務啟動；若排雲山莊積雪達5公分或是雪線降至白木林時，將實施「雪季服務『加強』措施」，雪攀裝備、人員、隊伍組成都必須重新檢視。

玉山主峰昨天清晨就下雪，潘姓山友在7點率隊攻頂時，就遇到雪花飄飄；降雪持續到中午時，主峰頂積雪5公分，風口積雪則達10公分；玉山北峰則是在8點20分降雪，積雪0.5公分，但因整天雨加雪，所以積雪融化結冰！

鍾銘山說，入冬以來，超過3000公尺以上的高山，夜間氣溫都0℃以下，每年玉山國家公園在1至3月實施雪季服務措施；昨天是玉山入冬後首次下雪，因此正式啟動雪季服務。

鍾銘山指出，下雪結冰形成冰雪岩混合地形，尤其玉山主峰多碎石岩地形，登山界都知道岩冰比雪還可怕，因為連冰爪都插不進去，導致滑落墜崖等意外的風險大增！

實施雪季安全加強措施時，所有路線仍開放申請，但山友必須上傳「雪攀裝備、體能狀況及技術自我檢查表（含聲明書）」備查；雪攀隊伍人數含領隊降至6人以下，領隊與隊員比例在1：5以內，以利照顧全隊安全；雪攀人員也應自主審視冰爪、冰斧、安全頭盔等裝備，且切勿強行通過積雪結冰路段，以免發生危險。

另外，根據內政部消防署統計，2002年到2019年間，每年平均山域意外事故159件，但今年1月到8月，件數已高達295件！玉管處轄區2002年到2019年間，每年平均山域意外事故為18件，但今年1到11月，山域意外事故已高達56件，主要是初入山林者的準備不足，及對應緊急狀況經驗缺乏所致，請登山民眾務必先做好準備。

(中時 )