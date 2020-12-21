全聯自有甜點品牌We Sweet自2016年成立以來，以期間限定「快食尚」，加上約49元至159元便利可得的價位、小份量設計，增加消費者黏稠度。光是冷藏+常溫甜點，今年年營收可達27億元，明年挑戰30億元，耶誕節首推草莓卡士達蛋糕、晶鑽生巧慕斯蛋糕，皆為親民的百元價位。
We Sweet在2018年底首次推出與Hershey’s的聯名系列一夕爆紅，至今累積近3億元，讓We Sweet堪稱是全聯無須打廣告就有年度營收超過10億元的自信之作；本月18日起首度拍電視廣告，因應學區門市如淡大、輔大等銷量最好，瞄準年輕族群和小資族，搭上節日再深度推廣。
歷年3大明星甜點是提拉米蘇捲，至今仍是79元沒漲價，10年來賣835萬條；2017年12月起限定約35天販售的草莓卡士達蛋糕，大人、小孩都愛喜，至今賣出40萬個；今年10月上架的香芋布丁蛋糕，採用大甲芋頭入餡做4吋蛋糕，是首款竄起的食材型蛋糕，至今賣9萬條。今年的前5名甜點中，聯名款仍最搶手，分別是Hershey’s巧克力、伊藤久右衛門抹茶、法式kiri乳酪、芋見幸福、Toblerone瑞士三角巧克力，最高業績可達8000萬元。
2006年起幫全聯代工的甜點工廠「歐藝烘焙」，1998年成立，也曾與家樂福、好市多、7-11、OK等量販、超商通路合作，目前供應量占全聯甜點1/3，昨（21日）首次開放參觀，其中，2017年引進有「蛋糕界的法拉利」美名的荷蘭Trefa全自動連續充氣打發機，好吃的秘訣在於「1357」，即是一貫化連續作業、3段連續充氣打發蛋白和蛋黃等原料、5道麵糊混合程序、7度C溫控。
此外，在參觀提拉米蘇捲製作時，從打發機、日本充填機到烘烤，人工將多餘的空氣敲出，冷卻後裁切、餡料填充、手工捲製，再用去年導入的全自動超音波切割機切割等，每個步驟都不馬虎。
(中時 )
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