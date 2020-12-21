全聯自有甜點品牌We Sweet自2016年成立以來，以期間限定「快食尚」，加上約49元至159元便利可得的價位、小份量設計，增加消費者黏稠度。光是冷藏+常溫甜點，今年年營收可達27億元，明年挑戰30億元，耶誕節首推草莓卡士達蛋糕、晶鑽生巧慕斯蛋糕，皆為親民的百元價位。

全聯草莓卡士達蛋糕，159元；歐藝烘焙近日正為耶誕節加強製作。（全聯提供）

We Sweet在2018年底首次推出與Hershey’s的聯名系列一夕爆紅，至今累積近3億元，讓We Sweet堪稱是全聯無須打廣告就有年度營收超過10億元的自信之作；本月18日起首度拍電視廣告，因應學區門市如淡大、輔大等銷量最好，瞄準年輕族群和小資族，搭上節日再深度推廣。

歷年3大明星甜點是提拉米蘇捲，至今仍是79元沒漲價，10年來賣835萬條；2017年12月起限定約35天販售的草莓卡士達蛋糕，大人、小孩都愛喜，至今賣出40萬個；今年10月上架的香芋布丁蛋糕，採用大甲芋頭入餡做4吋蛋糕，是首款竄起的食材型蛋糕，至今賣9萬條。今年的前5名甜點中，聯名款仍最搶手，分別是Hershey’s巧克力、伊藤久右衛門抹茶、法式kiri乳酪、芋見幸福、Toblerone瑞士三角巧克力，最高業績可達8000萬元。

全聯晶鑽生巧慕斯蛋糕，149元；歐藝烘焙加上特製星星巧克力裝飾更亮眼。（全聯提供）

2006年起幫全聯代工的甜點工廠「歐藝烘焙」，1998年成立，也曾與家樂福、好市多、7-11、OK等量販、超商通路合作，目前供應量占全聯甜點1/3，昨（21日）首次開放參觀，其中，2017年引進有「蛋糕界的法拉利」美名的荷蘭Trefa全自動連續充氣打發機，好吃的秘訣在於「1357」，即是一貫化連續作業、3段連續充氣打發蛋白和蛋黃等原料、5道麵糊混合程序、7度C溫控。

此外，在參觀提拉米蘇捲製作時，從打發機、日本充填機到烘烤，人工將多餘的空氣敲出，冷卻後裁切、餡料填充、手工捲製，再用去年導入的全自動超音波切割機切割等，每個步驟都不馬虎。

全聯提拉米蘇捲，79元；歐藝烘焙製作時由人工捲製、再用去年導入的全自動超音波切割機切割，1天可生產1.6萬捲。（郭家崴攝）

全聯提拉米蘇捲，79元；歐藝烘焙製作時由人工捲製、再用去年導入的全自動超音波切割機切割，1天可生產1.6萬捲。（郭家崴攝）

全聯提拉米蘇捲，79元；歐藝烘焙製作時由人工捲製、再用去年導入的全自動超音波切割機切割，1天可生產1.6萬捲。（郭家崴攝）

為了符合台灣人喜歡鬆軟口感，將蛋白和蛋黃分開打，再透過日本填充機填充。（郭家崴攝）

「蛋糕界的法拉利」荷蘭Tefa全自動連續充氣打發機，1天可處理5噸麵糊。（郭家崴攝）

量化隧道爐共20公尺，烘焙長度18公尺，可容納80個烤盤，30分鐘可烤完。（郭家崴攝）

運用原本用在鮮食便當的日本束帶機，可讓包裝更堅固。（郭家崴攝）

全聯晶鑽生巧慕斯蛋糕，149元；歐藝烘焙加上特製星星巧克力裝飾更亮眼。（全聯提供）

(中時 )