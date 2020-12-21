耶誕節將至，屏東各地燈飾大放光彩，為了讓民眾一次蒐覽屏東耶誕燈飾美景，縣長潘孟安在臉書上PO文介紹，從屏東市到萬巒、到潮州、到恆春半島，除了縣府舉辦的屏東耶誕節、四重溪溫泉季，還有各地教堂，邀大家一起到屏東「放閃過耶誕」。
潘孟安臉書共放了屏東耶誕節、四重溪溫泉季、旭海溫泉公園、生命樹、屏東車站噴泉、屏東教會、和平教會、潮州教會、萬金聖母聖殿等照片，並寫道「屏東放閃過聖誕，各地點燈美照一次看完！」吸引許多網友按讚留言。
縣府在屏東公園舉辦「屏東耶誕節」，在四重溪公園及旭海溫泉舉辦「四重溪溫泉季」，全都以成千上萬展顆的小燈泡布置，吸引不少遊客造訪拍照。位於縣立體育館旁的生命樹，是去年台灣燈會原住民園區的主燈，最近搭配耶誕再次大放光芒，吸引路過民眾駐足觀看。
教會是耶誕節的主角，萬金聖母聖殿是全國知名的百年教堂，過去萬金耶誕季打響名號，近年來返璞歸真，仍有燈飾但更添宗教肅穆。屏東市和平教會除了外觀打上五彩燈光外，也打造全台規模最大的薑餅屋城市，70棟薑餅屋組成夢幻小國度，吸引民眾參觀。
另外各地教會，包括屏東教會、潮州教會，到各原住民部落的教會，也都成為五光十色燈的世界。屏東車站前噴泉也配合節慶，定時有水舞表演，帶給搭車遊客驚喜。
(中時 )
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