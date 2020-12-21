金門縣府與台灣微軟、精誠軟體3方合作的2.0升級版金門大數據平台21日正式上線，目標是「讓鄉親知道縣府在做甚麼？也讓縣府知道鄉親要甚麼？」楊鎮浯縣長期勉各單位全力以赴，往推動智慧治理與落實數位政府的方向大步邁進。

這項升級版的專案工作是繼第1期已完成的民政處「金門縣人口結構分析」及警察局「刑事及交通案件分析」後，新增4個單位8項業務分析主題，包括社會處「新住民人口現況分析」、教育處「教師及學生概況分析」、衛生局「十大死因分析」、「自費健康檢查分析」與「醫療轉診後送分析」及港務處「小三通人次分析」、「金門港貨物噸位分析」、與「料羅港航次分析」，同時整合主計處與地政局近年自行辦理的分析成果，將大數據平台分析範疇再次擴大，以增加縣政分析的多元性，並從中發現趨勢與需求，進而研擬更加完善的政策。

這座大數據平台採用視覺化的互動式圖表，有別於傳統的冗長文字敘述與解析，讓人一眼就能快速掌握相關資訊，預期有助於協助縣府推動數位政府，繼續往數位轉型的目標前進，落實楊鎮浯縣長施政公開化、透明化的政見。

縣府行政處長陳祥麟說明，相關專案成果公開於〈金門縣政府全球資訊網〉大數據專區，提供鄉親自由閱覽，希望讓鄉親了解縣府都在做些什麼？也期待未來能導入更多科技元素，讓金門成為智慧城市的領先標竿。

(中時 )