永大機電獨董黃福雄21日宣布明年2月8日召開股臨會解任另一位獨董陳世洋，引起外界眾多揣測。永大發表聲明指出，永大對獨董黃福雄記者會內容不便評論，但也表明力挺另一獨董陳世洋立場，對於兩位獨董因意見相左引發誤解，永大表達遺憾。

永大聲明指出，本屆董事及獨董上任以來，均在各自專業、管理領域上發揮所長。陳世洋對永大多所貢獻，黃福雄也在專業法律背景下提出很多寶貴意見，對兩位獨董因意見相左引發誤解，永大表示遺憾。

永大表示，永大在本屆董事會帶領下業績有目共睹，營業利益自108年第二季後開始向上提升，今年第三季營業利益較去年同期大幅成長221.5％，營業利益率更由3.6％大幅提升至8.9％。其中，永大（中國）自108年第二季單季最大虧損1.8億元，至今年第三季已首度轉虧為盈、獲利1.1億元，單季獲利率成長高達161％，永大未來仍將深耕布局大陸市場，以重返世界前十大為目標。

永大表示，公司狀況穩定，獲利持續提升，實不希望再有任何紛擾影響公司發展，希望各位股東及董事能放下過往，共同展望未來，並支持公司經營團隊可以在穩定狀況下，為公司、股東及員工謀求最大利益。

(工商 )